القوات المسلحة تجلي 80 أردنياً من لبنان إلى الأردن

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أجلت طائرات نقل تابعة لسلاح الجو الملكي اليوم الأحد، 80 أردنياً من لبنان إلى الأردن عبر مطار ماركا العسكري، وخضع جميع القادمين إلى أرض الوطن للحجر الصحي وفق البروتوكول المتبع في الأردن للعائدين من دول ينتشر فيها فيروس كورونا.

وثمن المواطنون العائدون الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لمواجهة جائحة كورونا التي يشهدها العالم والتي تسهم في التخفيف عن الأردنيين نظراً للقيود التي يفرضها انتشار الوباء على حركة الطيران بشكل عام، والدور الانساني الذي تقوم به تجاه الأشقاء في لبنان نتيجة الحادثة المأساوية التي شهدها مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.