أخبار عاجلة

بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
حمص لمن يذكرها .. شاهد -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

القوات المسلحة تجلي 80 أردنياً من لبنان إلى الأردن

Print
القوات المسلحة تجلي 80 أردنياً من لبنان إلى الأردن القوات المسلحة تجلي 80 أردنياً من لبنان إلى الأردن

جى بي سي نيوز  :-  أجلت طائرات نقل تابعة لسلاح الجو الملكي اليوم الأحد، 80 أردنياً من لبنان إلى الأردن عبر مطار ماركا العسكري، وخضع جميع القادمين إلى أرض الوطن للحجر الصحي وفق البروتوكول المتبع في الأردن للعائدين من دول ينتشر فيها .
وثمن المواطنون العائدون الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لمواجهة جائحة كورونا التي يشهدها العالم والتي تسهم في التخفيف عن الأردنيين نظراً للقيود التي يفرضها انتشار الوباء على حركة الطيران بشكل عام، والدور الانساني الذي تقوم به تجاه الأشقاء في لبنان نتيجة الحادثة المأساوية التي شهدها مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية