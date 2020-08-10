أخبار عاجلة

بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
حمص لمن يذكرها .. شاهد -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بأمر المحافظ.. مراجعة تسعير مقابل التصالح على مخالفات البناء في الفيوم

Print
بأمر المحافظ.. مراجعة تسعير مقابل التصالح على مخالفات البناء في الفيوم بأمر المحافظ.. مراجعة تسعير مقابل التصالح على مخالفات البناء في الفيوم

مصراوي Masrawy

03:59 م الإثنين 10 أغسطس 2020

الفيوم – حسين فتحي:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة التسعير، بمراجعة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بعد ورود عدد من الشكاوى، بهدف التيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ بزيادة عدد لجان التصالح إلى 11 لجنة للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص الملفات المقدمة للتصالح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم اليوم الاثنين، لاستعراض ما جرى إنجازه في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة الأملاك، وأعضاء لجنة التسعير، ومندوب من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء اللجان الفنية المختصة بالتصالح.

وكشف الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن موافقة المحافظ على ملفات التصالح لـ35 حالة جديدة بمدينة الفيوم، لافتا إلى تنفيذ عدد من الإزالات للعقارات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه بسرعة البت في ملفات التصالح، والتيسير على المواطنين في اشتراطات الحماية المدنية.

116807131_182718186553628_3315628153146585547_n

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفاة عصام العريان القيادي الإخواني، تساؤلات حول الرعاية الطبية في السجون المصرية

وفاة عصام العريان القيادي الإخواني، تساؤلات حول الرعاية الطبية في السجون المصرية

حصاد الأسبوع: وفاة 3 فنانين وتسطح "منحى كورونا" في مصر وتطبيع "الإمارات وإسرائيل"

حصاد الأسبوع: وفاة 3 فنانين وتسطح "منحى كورونا" في مصر وتطبيع "الإمارات وإسرائيل"

ستاد مصر - تشكيل فريق الاتحاد والجونة وتحليل مميز من ك. أيمن يونس ومحمد عمر للمباراة

ستاد مصر - تشكيل فريق الاتحاد والجونة وتحليل مميز من ك. أيمن يونس ومحمد عمر للمباراة

وفاة الثعلب سمير الإسكندرانى كيف أسقط ٦ شبكات تجسس فى مصر؟

وفاة الثعلب سمير الإسكندرانى كيف أسقط ٦ شبكات تجسس فى مصر؟

شبكة عيون الإخبارية