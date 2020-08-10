بأمر المحافظ.. مراجعة تسعير مقابل التصالح على مخالفات البناء في الفيوم

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الفيوم – حسين فتحي:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة التسعير، بمراجعة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بعد ورود عدد من الشكاوى، بهدف التيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ بزيادة عدد لجان التصالح إلى 11 لجنة للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص الملفات المقدمة للتصالح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم اليوم الاثنين، لاستعراض ما جرى إنجازه في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة الأملاك، وأعضاء لجنة التسعير، ومندوب من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء اللجان الفنية المختصة بالتصالح.

وكشف الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن موافقة المحافظ على ملفات التصالح لـ35 حالة جديدة بمدينة الفيوم، لافتا إلى تنفيذ عدد من الإزالات للعقارات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه بسرعة البت في ملفات التصالح، والتيسير على المواطنين في اشتراطات الحماية المدنية.