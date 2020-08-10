منتدى الرياض الاقتصادي يستهل تحضيراته لمجموعة الفكر (T20) بتسع ندوات

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الرياض – مباشر: أعلنت غرفة الرياض، اليوم الاثنين، أن منتدى الرياض الاقتصادي يكثف من تحضيراته لعقد عدد 9 ندوات افتراضية تتضمن 5 دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة و4 ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر (T20)، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس/ آب إلى منتصف سبتمبر/ أيلول القادم 2020م.

وقالت غرفة الرياض، في بيان لها، إن أولى ندوات المنتدى والتي ستعقد يوم 12 أغسطس/ آب ستتناول دراسة وظائف المستقبل في المملكة، ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية، عبدالله الشدادي، ويعقب عليها كلا من عبدالله الجغيمان رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، ومنى الحفظي مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي وسيدير الجلسة الدكتور خالد اليحيى عضو مجلس أمناء المنتدى.

وأضافت غرفة الرياض، أن الندوة الثانية التي ستقام بتاريخ 16 أغسطس/ آب، سيتم التطرق للقطاع الربحي وأثره في التنمية، وسيقدم الدراسة خالد السريحي رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات "مداد"، وسيدير الجلسة عبدالعزيزالربدي عضو مجلس أمناء المنتدى، ويعقب عليها كلا من فيصل الفاضل عضو مجلس الشورى، وفاطمة الهملان المدير التنفيذي لجمعية رفيدة، وعبد العزيز الهدلق رئيس جمعية وقار.

وبحسب البيان، ستركز الندوة الثالثة المقرر انعقادها في 26 أغسطس/ آب على الإصلاحات المالية العامة في المملكة، وسيقدم الدراسة محمد آل عباس عضو مجلس الشورى، ويدير الجلسة صالح السلطان كبير الاقتصاديين بوزارة المالية سابقا، ويعقب عليها خلود الدخيل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، عبد العزيز الزيد عضو مجلس إدارة شركة عبد العزيز الراجحي للاستثمار.

ومن المقرر انعقاد الجلسة الرابعة يوم 30 أغسطس/ آب، وسوف تسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة، ويقدمها بدر الحمدان مدير عام مركز التراث الوطني، ويعقب عليها أيمن الفاضل عضو مجلس الشورى، وبسمة التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وسيدير الجلسة حنان الأحمدي عضو مجلس أمناء المنتدى.

وأشارت الغرفة، إلى أن الندوة الخامسة والتي ستعقد بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول، تتناول دراسة المشاكل البيئية وأثرها في التنمية، ويقدمها سطام المعجل عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ويعقب عليها كلا من نورة اليوسف رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، ومبارك السلامة مستشار جيولوجي، وسيدير الندوة خالد الرويس عضو مجلس أمناء المنتدى.

أما فيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكرT20) ) فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بأربع أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والامن الغذائي.

ولفتت غرفة الرياض، إلى أن الندوة الأولي المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة ستعقد بتاريخ 19 أغسطس/ آب، وستدير الندوة تغريد الغيث مدير عام الاستراتيجية الصحية في المجلس الصحي السعودي، وسيتحدث في الندوة حنان الاحمدي أستاذة الإدارة الصحية وعضو مجلس الشورى، وأحمد العمري مؤسس ورئيس قسم الابتكار والتكامل المؤسسي، وحسين ريكا عضو هيئة التدريس بجامعة هونغ كونغ، وجونتى رولاند الخبير في النظام الصحي، أما بقية الندوات فسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

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