"التأمينات" تدعو منشآت "الخاص" الأقل تضررًا لخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50%

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قبل 15 أغسطس الجاري تجنبًا لإلغاء دعم منشآت القطاع المتأثرة من تداعيات "كورونا"

قالت مؤسسة #التأمينات_الاجتماعية اليوم إنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% قبل الخامس عشر من أغسطس الجاري تجنبًا لإلغاء الدعم .

تفصيلاً، فإنه وفقًا للأمر الملكي الكريم بتمديد فترة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) لمدة ثلاثة أشهر إضافية فقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعويض شهر سبتمبر سيكون بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى، أما بالنسبة للمنشآت العاملة في الأنشطة الأخرى فستكون نسبة الدعم فيها 50% من العاملين السعوديين كحد أقصى.

وأكدت على أنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين قبل نهاية يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري للمنشآت المتجاوزة للنسبة، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أونلاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها.

كما بينت أنه في حال عدم تعديل طلب الدعم وإزالة المشتركين للمنشآت المتجاوزة للنسبة وفق الموعد المحدد سوف يتم إلغاء الدعم عن المنشأة.

الجدير بالذكر أن تعويض شهر أغسطس تم صرفها لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات "ساند" بنفس الآلية السابقة، ووفقاً لنسب الدعم الحالية.مؤسسة التأمينات الاجتماعية