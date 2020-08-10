رئيس هيئة الفضاء عن برنامج "9 رحلات للفضاء": نهدف لتثقيف يلبي شغف أبنائنا

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قال: يقدم عدداً من التجارب العلمية المُتعلقة بالقطاع ويستهدف مُختلف المراحل العُمرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، عن إطلاق البرنامج الصيفي للهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع وزارة التعليم، تحت عنوان (9 رحلات للفضاء) خلال الفترة من اليوم الاثنين 10 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020م، وذلك من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، مستهدفًا طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضح أن برنامج (9 رحلات للفضاء)، يُعدّ أحد مبادرات برنامج "أجيال الفضاء" في الهيئة؛ والذي يهدف إلى التثقيف والتوعية بعلوم الفضاء ومجالاته بما يلبي شغف أبنائنا من المهتمين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن البرنامج يقدم عدداً من الموضوعات والتجارب العلمية المُتعلقة بقطاع الفضاء، وأنه يستهدف مُختلف المراحل العُمرية ابتداءً من الثانية عشرة وحتى الخامسة والعشرين.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء في هذه المناسبة قائلاً: "إننا ومن خلال برنامج تنمية رأس المال البشري "أجيال الفضاء" نهدف إلى توفير بيئة تعليمية مُلهمة من شأنها غرس الشغف بعلوم الفضاء ومجالاته، وذلك من خلال طرح عدد من المشاريع والمبادرات لتمكين شبابنا من قيادة هذا القطاع والنهوض به؛ سعياً لتحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجية المتمثلة في تطوير الكفاءات السعودية في قطاع الفضاء؛ للمشاركة في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السعودي، والاستفادة من مجال الفضاء لإلهام شبابنا وتشجيعهم للدخول إلى المسارات العلمية والمهنية، وترسيخ قاعدة وطنية لرأس المال البشري."

وتابع : "إن وزارة التعليم تُعد الشريك الاستراتيجي للهيئة السعودية للفضاء، وقد جاء هذا البرنامج الصيفي ليمثل بداية التعاون المشترك بين الجهتين، والذي نستهدف من خلاله شبابنا الطموح لتشجيعهم وتمكينهم على تعلم علوم الفضاء، حيث يوفر البرنامج الفرصة للمشاركين استكشاف عالم الفضاء، وذلك من خلال طرح العديد من الموضوعات والتجارب العلمية والتثقيفية التي من شأنها توسيع آفاق المعرفة والعلم في هذا القطاع."

من جهته قال وكيل وزارة التعليم العام الدكتور محمد المقبل: "إننا في وزارة التعليم وبناء على توجيهات الوزير نؤمن تماماً أن الطالب هو الاستثمار الأهم، وأنه لابد من تيسير كل شيء وتسخيره لأجل أن يُعد الإعداد المميز الذي يمكنه من القيام بأدواره، ويستعد لما ينتظره المجتمع منه، ومن هذا المنطلق حرصنا في وزارة التعليم على مد الجسور مع الهيئة السعودية للفضاء لاستثمار برامجها، حيث جاء التعاون معها في البرنامج الصيفي الافتراضي كباكورة التعاون الممتد بيننا، ولتعزيز الجهد المشترك بين قطاع أجيال الفضاء بالهيئة، وإدارة النشاط العلمي بالوزارة، مشيرًا إلى أنه توفر من خلاله ورش عمل ملهمة عن الفضاء، تهدف لإلهام طلابنا في المجالات العلمية واستكشاف الفضاء بالذات."

وأكد أن الهيئة السعودية للفضاء إحدى أهم هيئات وطننا القادرة على تطوير قدرات طلابنا وتنمية ملكاتهم، وأن وجود الأمير سلطان بن سلمان -أول رائد فضاء عربي مسلم- على رأسها كفيل بتقديم المنهج القدوة لطلابنا وشبابنا للتخصص في علوم الفضاء وفروعه المختلفة، ولكي يكون شاهد عيان أن الفضاء في انتظار كل الطلبة السعوديين لمعرفة ماهيته والاستفادة من جزئياته في خدمة بلادنا، ورفع اسمها عالياً في المحافل العلمية على مستوى العالم أجمع.الهيئة السعودية للفضاء 9 رحلات للفضاء