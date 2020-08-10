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الأردن : 6 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ 5 منها محليّة

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الأردن : 6 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ 5 منها محليّة الأردن : 6 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ 5 منها محليّة

المدينة نيوز :-  سُجِّل في الأردن، الأحد، 6 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ، 5 منها محليّة، وواحدة خارجيّة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1252، بحسب موجز إعلامي حول الفيروس في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات إلى 3 حالات مخالطة لمصابين في محافظة إربد، حالتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة المفرق، وحالة بين القادمين من الجزائر ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وسُجّلت الأحد، 9 حالات شفاء هذا اليوم، جميعها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، فيما تمّ إجراء 5925 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (646473) فحصاً.

وأضاف الموجز أنه في ظلّ تسجيل حالات إصابة محليّة، سيتمّ خلال الأسبوع الحالي الإعلان عن موعد تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).


جي بي سي نيوز

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