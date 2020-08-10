أخبار عاجلة

بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
حمص لمن يذكرها .. شاهد -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. ماذا فعلت عائلة فيلة لإنقاذ رضيعها؟

Print
"أهلك هم أهلك ولو صرت على المهلك"

شاهد.. ماذا فعلت عائلة فيلة لإنقاذ رضيعها؟

"أهلك هم أهلك، ولو صرت على المهلك"، حكمة قديمة تعود للظهور مع مشهد فيل رضيع سقط في بركة ماء بحديقة في جنوب إفريقيا، فتجمع القطيع بالكامل لإنقاذه.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إنه مشهد مألوف في عالم الحيوان، صغير مغامر يتعثر ويسقط في قبل أن يساعده الكبار ويقومون بإنقاذه، لكن ما جعل المشهد مثيرًا وأكثر جاذبية، أن الصغير فيل رضيع.

حدثت الواقعة في متنزه أدو إليفانت الوطني بالقرب من سد هابور بجنوب إفريقيا، حين فقد الصغير توازنه، وسقط في النهر، وانتهى به الأمر مغمورًا بالكامل في الماء، فتجمعت الفيلة لإنقاذه.

وقالت المصورة جوين ريا، 64 عامًا، والتي التقطت اللحظات المثيرة في جنوب إفريقيا: "كان الوقت متأخرًا بعد الظهر وكنت أستعد للمغادرة عندما نظرت لأعلى ورأيت هذا الفيل الصغير الذي انزلق في الماء".

وفي البداية، لفت إحدى الفيلة خرطومها بإحكام حول جسد الصغير، وحاولت رفعه دون جدوى، فقام فيل آخر بالقفز في الماء وجعل خرطومه تحت جسد الصغير حتى لا يغرق، ثم دفعه إلى أعلى، مع بقية الفيلة التي مدت خراطيمها ترفعه حتى تم إنقاذه.

وتقول "ريا": "كنت في حالة من الذعر .. كنت أحاول التقاط الصور، بينما أبحث عن رقم للاتصال بالحراس والصراخ على أشخاص في سيارة قريبة للاتصال بالسلطات".

وتضيف: "شعرت بالراحة حين تم إنقاذه أخيرًا، وأصبح في أمان بين عائلته".

شاهد.. ماذا فعلت عائلة فيلة لإنقاذ رضيعها؟

شاهد.. ماذا فعلت عائلة فيلة لإنقاذ رضيعها؟

شاهد.. ماذا فعلت عائلة فيلة لإنقاذ رضيعها؟

جنوب إفريقيا عائلة فيلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. روسي يحبس أنفاسه ليحطم الرقم القياسي برفع الأثقال تحت الماء

شاهد.. روسي يحبس أنفاسه ليحطم الرقم القياسي برفع الأثقال تحت الماء

"الصحة": ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون من أهم وسائل الوقاية من كورونا

"الصحة": ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون من أهم وسائل الوقاية من كورونا

"الصحة": ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون من أهم وسائل الوقاية من كورونا

"الصحة": ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون من أهم وسائل الوقاية من كورونا

غريقاً طافياً على الماء.. العثور على جثة "مفقود وادي بيض" فجر اليوم

غريقاً طافياً على الماء.. العثور على جثة "مفقود وادي بيض" فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية