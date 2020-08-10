أخبار عاجلة

بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
حمص لمن يذكرها .. شاهد -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. جولة رسمية على المواقع المتضررة من "هطولات العارضة" وفتح العقوم

Print
فيما لا تزال الجهات المعنية تعمل لتذليل الطرق بالقطاع الجبلي بعد انهيارات صخرية

شاهد.. جولة رسمية على المواقع المتضررة من

قام وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي، بجولة ميدانية على عدد من المواقع المتضررة من هطول الأمطار؛ حيث أشرَفَ على عملية فتح العقوم والمستنقعات بالمحافظة والتي خلّفتها الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة.

رافق "الحكمي" كل من رئيس مركز الحميراء عبدالمحسن بن معمر ورئيس بلدية العارضة سعيد التليدي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعارضة محمد جغدمي.

من جهة أخرى؛ لا تزال الجهات المعنية بمتابعة وإشراف مباشر من "المحافظة" تقوم بفتح الطرق في القطاع الجبلي بعد الانهيارات الصخرية التي تعرضت لها بعض المواقع في جبال الجذم وسلا وقيس والكفاف.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب)، وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

شاهد.. جولة رسمية على المواقع المتضررة من

شاهد.. جولة رسمية على المواقع المتضررة من

وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية

شبكة عيون الإخبارية