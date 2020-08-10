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الاردن : 3 إصابات جديدة بكورونا في إربد

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الاردن : 3 إصابات جديدة بكورونا في إربد الاردن : 3 إصابات جديدة بكورونا في إربد

جي بي سي نيوز :- قال مصدر طبي انه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربد من المخالطين لإصابات منطقة التطوير الحضري وحي القصسية .

وحسب المصدر انه تم عزل عدد من المنازل التي بسكنها المصابين.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين الى 7 حالات في مدينة اربد.

واشار المصدر الى ظهور نتائج اكثر من 400 عينة مساء الاحد كانت جميعها سلبية باستثناء 3 حالات كانت إيجابية , وفق الغد .

ولفت المصدر الى ان فرق الاستقصاء الوبائي ما زالت تقوم بسحب العينات من المخالطين للمصابين والنتائج تظهر تباعا، حيث وصلت عدد العينات المسحوبة الى اكثر من 1000 عينة.

جي بي سي نيوز

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