الاردن : 3 إصابات جديدة بكورونا في إربد

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جي بي سي نيوز :- قال مصدر طبي انه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربد من المخالطين لإصابات منطقة التطوير الحضري وحي القصسية .

وحسب المصدر انه تم عزل عدد من المنازل التي بسكنها المصابين.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين الى 7 حالات في مدينة اربد.

واشار المصدر الى ظهور نتائج اكثر من 400 عينة مساء الاحد كانت جميعها سلبية باستثناء 3 حالات كانت إيجابية , وفق الغد .

ولفت المصدر الى ان فرق الاستقصاء الوبائي ما زالت تقوم بسحب العينات من المخالطين للمصابين والنتائج تظهر تباعا، حيث وصلت عدد العينات المسحوبة الى اكثر من 1000 عينة.