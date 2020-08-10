الاردن : 3 إصابات جديدة بكورونا في إربد

جي بي سي نيوز :- قال مصدر طبي انه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربد من المخالطين لإصابات منطقة التطوير الحضري وحي القصسية .
وحسب المصدر انه تم عزل عدد من المنازل التي بسكنها المصابين.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين الى 7 حالات في مدينة اربد.
واشار المصدر الى ظهور نتائج اكثر من 400 عينة مساء الاحد كانت جميعها سلبية باستثناء 3 حالات كانت إيجابية , وفق الغد .
ولفت المصدر الى ان فرق الاستقصاء الوبائي ما زالت تقوم بسحب العينات من المخالطين للمصابين والنتائج تظهر تباعا، حيث وصلت عدد العينات المسحوبة الى اكثر من 1000 عينة.