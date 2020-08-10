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الصحة الأمريكية عن لقاح "كورونا": سيتاح لجميع دول العالم بعد تلبية احتياجاتنا

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الصحة الأمريكية عن لقاح "كورونا": سيتاح لجميع دول العالم بعد تلبية احتياجاتنا الصحة الأمريكية عن لقاح "كورونا": سيتاح لجميع دول العالم بعد تلبية احتياجاتنا
"عازار": أولويتنا تطوير وإنتاج كمية كافية من اللقاحات والعلاجات الآمنة والفعالة

الصحة الأمريكية عن لقاح

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم الإثنين، إن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه الولايات المتحدة لمرض كوفيد-19 سيصبح متاحاً أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده.

وبحسب رويترز، هناك أكثر من 200 لقاح محتمل للمرض يجري تطويرها على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 20 لقاحاً في مرحلة التجارب السريرية على البشر.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتوفير لقاح قبل نهاية العام رغم أن اللقاحات عادة تحتاج إلى عدة سنوات من التطوير والاختبار لضمان السلامة والفاعلية.

وقال عازار للصحفيين في أثناء زيارة لتايوان "في مقدمة أولوياتنا بالطبع تطوير وإنتاج كمية كافية من اللقاحات والعلاجات الآمنة والفعالة التي توافق عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام في الولايات المتحدة".

وأضاف "لكننا نتوقع أن تكون لدينا القدرة، فور تلبية هذه الاحتياجات، أن نتيح هذه المنتجات في العالم وفقاً لعمليات توزيع تتسم بالعدل والمساواة سنتشاور بشأنها في المجتمع الدولي".وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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