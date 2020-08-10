أخبار عاجلة

كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
حمص لمن يذكرها .. شاهد -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آخر مليون في 3 أيام.. إصابات كورونا عالميًّا تتخطى الـ20 مليونًا

Print
آخر مليون في 3 أيام.. إصابات كورونا عالميًّا تتخطى الـ20 مليونًا آخر مليون في 3 أيام.. إصابات كورونا عالميًّا تتخطى الـ20 مليونًا
عدد الوفيات بلغ 734 ألفًا وعدد المتعافين وصل إلى 12 مليونًا وأكثر

آخر مليون في 3 أيام.. إصابات كورونا عالميًّا تتخطى الـ20 مليونًا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، الاثنين، 20 مليون شخصًا؛ في حين تخطى عدد الوفيات 734 ألفًا، ولا تزال الولايات المتحدة والبرازيل والهند تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات.

وذكر موقع "وورد ميترز"، المختص في رصد الإصابات والوفيات الناجمة عن في العالم، أن عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا ونحو 32 ألفًا، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأشار الموقع نفسه إلى أن عدد الوفيات بمرض "كوفيد 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 734 ألفًا و98 وفاة بالعالم؛ مبينًا أن عدد المتعافين وصل إلى 12 مليونًا وأكثر من 904 آلاف شخص.

يُذكر أنه يوم الجمعة الماضية سُجلت أكثر من 19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم؛ بينها مليون حالة خلال أربعة أيام، حسب إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس" حينها؛ استنادًا إلى مصادر رسمية.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم بعدد الإصابات بخمسة ملايين ونحو 200 ألف حالة، تليها البرازيل بثلاثة ملايين وأكثر من 35 ألفًا إصابة، وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بملونين وأكثر من 215 ألف حالة.

وسجلت السلطات الروسية، الاثنين، 5118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 892 ألفًا و654 إصابة؛ وهو ما يمثل رابع أعلى عدد إصابات في العالم.

أما عن الوفيات، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 165 ألف وفاة، تليها البرازيل بما يزيد على 100 ألف، ثم المكسيك ثالثة بأكثر من 52 ألف وفاة.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بأكثر من 46 ألف وفاة؛ في حين سجلت الهند أكثر من 44 ألف حالة وفاة لتكون في المركز الخامس.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية