وفيات وإصابات وشفاء.. أرقام جديدة لـ"الجائحة" في عمان والكويت

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وزارة الصحة في السلطنة: عدد حالات التعافي وصل لـ٧٦١٢٤ حالة

سجلت سلطنة عمان اليوم ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ٥٢١ وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنها سجلت ٢٠٧ إصابات جديدة بالفيروس؛ منها ١٦٧ حالة لعمانيين؛ ليصل عدد المصابين إلى ٨١٧٨٧ حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ ٧٦١٢٤ حالة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن شفاء 509 حالات من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64.028 حالة.

وقالت الوزارة: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد