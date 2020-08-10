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"الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مارس وأبريل

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"الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مارس وأبريل "الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مارس وأبريل
جنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة بواقع 5%

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهريْ مارس وأبريل الماضيين؛ وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.

وأهابت الهيئة بجميع المكلفين، المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت هيئة الزكاة والدخل، المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تفرض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته.الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة السلع الانتقائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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