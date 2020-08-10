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بعد "ضوابط الأحوال".. "حقوق الإنسان": لا يجوز لـ"اسم الطفل" حمل هذه الصفات

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في الضوابط.. لا يسمح بالألقاب مثل "السيد" والعبارات الإضافية كـ"المعروف بكذا"

بعد

أكدت هيئة حقوق الانسان ، أنه لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته.

وقالت الهيئة إنه "يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويراعي أن يكون اسمه رباعياً، ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته".

وتابعت هيئة حقوق الانسان السعودية، أنه لا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو يكون منافياً للشريعة الإسلامية.

يُشار إلى أن الأحوال المدينة في شهر يناير الماضي حدّدت ضوابط عدة أثناء تسجيل أسماء المواليد الجدد، التي منها الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان.

وتضمنت أيضاً الأسماء الممنوعة تلك الاسماء المخالفة للشريعة الاسلامية مثل "عبد الرسول"، وضرورة أن يخلو الاسم من الألقاب مثل "السيد"، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل "المعروف بكذا".

هيئة حقوق الانسان السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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