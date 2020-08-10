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معدلات البطالة في تركيا تقفز إلى 12.9 %

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معدلات البطالة في تركيا تقفز إلى 12.9 % معدلات البطالة في تركيا تقفز إلى 12.9 %
رغم حظر تسريح العاملين في خضم كورونا

معدلات البطالة في تركيا تقفز إلى 12.9 %

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، ارتفاع البطالة في تركيا بين شهرَي "أبريل ويونيو"، إلى 12.9 % مقارنة بـ 12.8 % في الشهر السابق، وذلك على الرغم من حظر تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.

وتراجع التوظيف بـ 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد.

ووفق وكالة "رويترز" فقد تراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 % من 52.9 % قبل عام.

وكان معدل البطالة قد بلغ 12.8 % خلال الفترة ذاتها قبل عام.

وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 % من 15 % قبل عام، وذلك بحسب معهد الإحصاء التركي.تركيا ارتفاع البطالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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