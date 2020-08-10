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أصابه "كورونا" بعد علاجه 513 حالة.. مستشفى بجدة يكشف تطورات حالة "باهبري"

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أصابه "كورونا" بعد علاجه 513 حالة.. مستشفى بجدة يكشف تطورات حالة "باهبري" أصابه "كورونا" بعد علاجه 513 حالة.. مستشفى بجدة يكشف تطورات حالة "باهبري"
لعب دورًا إعلاميًّا مميزًا منذ ظهور الفيروس وكان حضوره فاعلًا بمنصات التواصل

أصابه

كشف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، عن صحة استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري، الذي يرقد في ذات المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أكثر من خمسة عشر يومًا.

وقال المستشفى في رد على أحد المغردين الذي تساءل عن صحة الدكتور نزار باهبري: ‏"‎الحمد لله دكتور نزار باهبري بصحة جيدة وهو يتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وكان استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، قد أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في مطلع شهر ذي الحجة الجاري، وأدخل المستشفى جراء الفيروس لتلقي العلاج.

وأسهم الدكتور "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضًا بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في .مستشفى الدكتور سليمان فقيه جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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