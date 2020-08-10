وزارة العدل تمنح الضبطية القضائية للعاملين بمياه شرب محافظات القناة- (مستند)

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد أبوالنجا:

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الاثنين، 4 قرارات لوزير العدل المستشار عمر مروان، بمنح الضبطية القضائية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وجاء القرار الذي حمل رقم 1486 لسنة 2020 بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، وتلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة.