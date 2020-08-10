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كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي
-
الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020
-
الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
حمص لمن يذكرها .. شاهد
-
الجمعة 14 أغسطس 2020 11:08 مساءً
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي
-
الجمعة 14 أغسطس 2020 11:01 مساءً
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020
-
الجمعة 14 أغسطس 2020 11:01 مساءً
كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم
-
الجمعة 14 أغسطس 2020 11:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
بعد تشميع مراكز الدروس الخصوصية..هل خصصت وزارة التربية التعليم 1000 جنيه مكافاة الإبلاغ عن المدرسين؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 10 أغسطس 2020 11:58 صباحاً
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