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تقنية جديدة من "تويتر" تساعدك في تتبع مصدر التغريدات

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تقنية جديدة من "تويتر" تساعدك في تتبع مصدر التغريدات تقنية جديدة من "تويتر" تساعدك في تتبع مصدر التغريدات
ستظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات ومصدر التغريدة الأصلي

تقنية جديدة من

تختبر منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر"، تقنية جديدة تساعد مستخدميها في تتبع مصدر التغريدات.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن التقنية الجديدة ستُظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي.

وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية، والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.

ولم تذكر منصة "تويتر" المدة المتوقعة ليتم دعم تلك الميزة لكافة مستخدميها، مكتفية بأن اختبار تلك التقنية سيكون على نطاق محدود لفترة من الوقت لحين انتهاء عمليات الاختبارات الخاصة بها بصورة كاملة.تويتر تتبع مصدر التغريدات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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