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جامعة نجران: بدء تسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز

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جامعة نجران: بدء تسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز جامعة نجران: بدء تسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز
لمَن حدّثوا بياناتهم وقاموا بإضافة العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية

جامعة نجران: بدء تسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز

بدأت جامعة نجران -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- أمس، بإصدار وثائق خريجي وخريجات الفصل الصيفي، وإرسالها عبر البريد الممتاز، وذلك لمَن حدّثوا بياناتهم، وقاموا بإضافة العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة واستمراراً لما تقدمه من خدمات متنوعة فإنها تواصل للعام الثاني تقديم خدمة "وثيقتك إلى باب بيتك"، التي ستستمر حتى الخميس المقبل، وتتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصل إليهم إلى مواقعهم سواءً داخل المنطقة وخارجها، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن عديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدءاً من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة لحين تخرجه.جامعة نجران الفصل الصيفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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