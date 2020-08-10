أخبار عاجلة

كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية -
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير -
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ -
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
حمص لمن يذكرها .. شاهد -
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي -
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020 -
كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مدني عسير" متفاعلاً مع تنبيه متقدم يبشّر بالهطولات: هذا ما عليكم فعله

Print
"مدني عسير" متفاعلاً مع تنبيه متقدم يبشّر بالهطولات: هذا ما عليكم فعله "مدني عسير" متفاعلاً مع تنبيه متقدم يبشّر بالهطولات: هذا ما عليكم فعله
متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبَرَد وجريان السيول وشبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، مما تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 7 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً إلى ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية

شبكة عيون الإخبارية