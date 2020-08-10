182 بلاغاً وبحث حلول عاجلة.. "أمطار فيفاء" تغلق "الحزام" وتخلي مبنى سكنياً

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علوان لـ"سبق": البلدية تواصل جهودها بشكل مكثف لفتح الطرق وإزالة الانهيارات

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة فيفاء هذه الأيام، في انهيارات صخرية وتساقط صخور عملاقة، أدت إلى قطع طريق الحزام، وإخلاء أحد المباني السكنية احترازياً.

تفصيلاً؛ وقف محافظ ‎فيفاء، سفر بن سعد الشهراني، صباح أمس الأحد، على الانهيارات الصخرية في طريق الحزام، يرافقه رئيس ‎بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، ‏ومدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان الفيفي، وتم عقد اجتماع بمقر المحافظة لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلات الانهيارات، وإخلاء مبنى سكني معرض للخطر، وعمل مصدات لاحتواء الانهيارات، واستمرار أعمال البلدية في الموقع لرفع مخلفات الانهيار، وإنزال وإزالة الصخور المتساقطة.

إلى ذلك، تواصل‏ ‎بلدية فيفاء فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار، ونزح تجمعات المياه، وذلك إثر الحالة المطرية المستمرة، منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، لـ"سبق"، أن البلدية تواصل جهودها في الميدان وبشكل مكثف لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، مشيراً إلى أن البلدية لديها غرفة عمليات وفريق طوارئ، يعملون على مدار الساعة، فيما استقبلت البلدية منذ بداية الحالة المطر ما يزيد عن 182 بلاغاً، تم التعامل معها في أوقات قياسية.

محافظة فيفاء الأمطار الغزيرة