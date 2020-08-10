غرفة متابعة وزارة الهجرة ترد على أسئلة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ | #من_مصر

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كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:23 مساءً
حمص لمن يذكرها .. شاهد
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:08 مساءً
زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:01 مساءً
لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:01 مساءً
كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
غرفة متابعة وزارة الهجرة ترد على أسئلة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ | #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الاثنين 10 أغسطس 2020 07:06 صباحاً
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