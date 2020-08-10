مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسات مفتوحة لبحث حادث "انفجار بيروت"

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جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لبحث وقائع حادث "انفجار مرفأ بيروت".

ونشر بري عبر حسابه في "فيسبوك" بيانا أعلن فيه عن عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداء من الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 13 الشهر الجاري، في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على "الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب".

من جهة أخرى تشهد الأوساط السياسية اللبنانية توترات واتهامات متبادلة عقب حادث انفجار بيروت، تمثلت باستقالة بعض شخصياتها، منها استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، من الحكومة، واستقالة وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني، دميانوس قطار، غداة استقالة 5 نواب من البرلمان اللبناني، هم نواب حزب "الكتائب" برئاسة سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، وعضو كتلة جنبلاط النيابية، مروان حمادة.

المصدر: وكالات