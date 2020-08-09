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"الحقباني": 175 منشأة استفادت من برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"

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مبادرة "التصحيح الذاتي" جنبت الشركات غرامات تفوق 400 مليون ريال

نشرت "الجمارك "، أنفوجرافيك تَضَمّن أبرز ما جاء في لقاء محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، على قناة CNBC Arabia، عبر برنامج "بموضوعية"، للحديث عن منجزات الجمارك السعودية ومبادرتها لتحفيز القطاع الخاص.

وقال "الحقباني" إن 175 منشأة قيمة صادراتها 45 % من إجمالي الصادرات، استفادت من برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" من الجمارك السعودية.

وأضاف: "اتخذت الجمارك إجراءً استثنائيًا بإيقاف تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من ؛ توفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".

وتابع: "مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية جنبت الشركات غرامات مالية تفوق 400 مليون ريال حتى هذه اللحظة".

وأشار إلى أن الربط بين منصتي "فسح وسابر" يساعد في تسهيل إجراءات التحقق بموثوقية من شهادات المطابقة المقدمة.

وتابع: "أسهمت مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، في تحفيز وتمكين الشركات من مواصلة أعمالها بتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا".

وقال: "رخص التخليص الجمركي ارتفعت إلى 400 رخصة تقريبًا خلال الفترة الماضية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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