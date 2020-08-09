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رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية

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في جولة (احفظ شعارك) الـ24 من الدوري

رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية

‏تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏أحرز عمر السومة الهدف الأول ‏ في اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 30 بعد أن أكمل كرة عائدة من حارس مرمى فريق الاتحاد ليودعها داخل الشباك.

‏وعند الدقيقة 41 تمكن اللاعب عبدالإله المالكي من إدراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد أن تلقى تمريرة داخل المنطقة لتسكن الكرة في شباك حارس الأهلي.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64 تمكن عمر السومة من إضافة هدف التقدم للأهلي بعد تلقيه كرة عرضية من اللاعب حسين عبدالغني ليضع الكرة على يمين حارس مرمى فريق الاتحاد.

رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية

رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الأهلي الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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