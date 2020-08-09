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اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين

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اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين

اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الاتهامات التي تمس اتحاد الكرة سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفاً أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.

وقال المسحل في حديث مع "قناة العربية" هناك جهات ترصد أي إساءة تجاه العاملين في المنظومة الرياضية وتحيلها إلى اللجنة المعنية.


وأكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس له علاقة بإبعاد وغياب البرازيلي مايكون مدافع النصر عن ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 23 بالدوري، وانتهى بفوز الهلال 4-1.

وأضاف بأن أي شخص يأتي إلى المملكة العربية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر الصحي لمدة 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.

وتابع أن عدداً من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة الماضية ليأتي الرفض من "وقاية" بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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