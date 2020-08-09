الأردن : حفل زفاف جماعي عن بعد

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جى بي سي نيوز :- نظمت جمعية العفاف الخيرية عبر تقنية التواصل الرقمي حفل الزفاف الجماعي الرقمي للمشاركين في الحفل الثامن والعشرين، والذي نظمته عن بُعد، التزاماً بالإجراءات الوقائية الصحية بسبب جائحة كورونا.

وشارك البنك الإسلامي الأردني بدعم الحفل لتمكين الجمعية من الاستمرار في أداء رسالتها بمساعدة الشباب على الزواج والتكيف مع مختلف الظروف.

وبين البنك أن مشاركته في هذا الحفل تأتي انطلاقاً من تحمله لمسؤولياته الاجتماعية بتعزيز القيم الإسلامية في التعامل وتوثيق أواصر الترابط والتراحم والتكافل في المجتمع، مؤكداً استمرارية تواجد البنك في أي نشاطات ذات طابع اجتماعي وبما ينسجم مع رسالته ، وفق بترا .

وأشاد رئيس جمعية العفاف الخيرية الحاج حمدي الطباع بجهود البنك الإسلامي الأردني المستمرة لدعم نشاطات الجمعية وتقديم القروض الحسنة والنقوط للعرسان المشاركين في حفلات الزفاف، مشيراً إلى أنه دأب وعلى مدى أعوام متتالية بدعم هذا النشاط الاجتماعي إيماناً منه بأهمية خدمة المجتمع المحلي وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.