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دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. حارس "الوحدة" ينقذ فريقه من كمين "الرائد"

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دوري الأمير

انتهت مباراة الجولة الـ 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بين الوحدة والرائد بالتعادل السلبي.

وأنقذ حارس الوحدة عبد الله الجدعاني الذي سينتقل للهلال الموسم المقبل، مرمى فريقه من عدة أهداف محققة كان أكثر تلك الفرص تصديه لركلة جزاء من قِبل لاعب الرائد محمد فوزير، حافظ بسببها على نظافة شباكه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة 40 ( الرابع ) كما ارتفع رصيد الرائد للنقطة 36 (السادس).

دوري الأمير

دوري الأمير

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الرائد الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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