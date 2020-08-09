أخبار عاجلة

الملك: صحة المواطنين وسلامتهم في مقدمة الأولويات -
فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع -
"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام -
"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة -
ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة " -
رسمياً.. بريطانيا تدخل في حالة الركود الاقتصادي -
"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة -
17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة -
أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات -
نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهيئة للملكية الفكرية: قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية 300 مليار دولار

Print
الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية 300 مليار دولار الهيئة للملكية الفكرية: قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية 300 مليار دولار
أكدت أنه دليل على التأثير المتزايد للقطاع الرياضي على الاقتصاد العالمي

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية 300 مليار دولار

كشفت الهيئة للملكية الفكرية أن قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية "المعدات والملابس الرياضية" تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد التأثير المتزايد للقطاع الرياضي على الاقتصاد العالمي.

وقالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية: "تستخدم أنشطة الملكية الفكرية المحمية في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل وتطوير للبنى التحتية".

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت إطلاق عنوان "احفظ شعارك" على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة، نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية.

كما جاء في ظل استشعار الرابطة بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية. كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضواً في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد

خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تطلق حسابًا باللغة العربية على منصة تويتر

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تطلق حسابًا باللغة العربية على منصة تويتر

السعودية كاريمان: جهود بلادي كبيرة لتواجد المرأة في المحافل الدولية الرياضية

السعودية كاريمان: جهود بلادي كبيرة لتواجد المرأة في المحافل الدولية الرياضية

شبكة عيون الإخبارية