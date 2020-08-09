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إيران.. تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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إيران.. تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا إيران.. تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": 26 إقليمًا لا تزال في وضع صحي خطير

إيران.. تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وجاء في بيان الصحة الإيرانية: "تم تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 326712 شخصًا، بينهم 4022 مصابًا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18427 حالة وفاة".

ووفق اليوم لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 284371 شخصًا، فضلاً عن إجراء 2.686.498 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضاف بيان الوزارة أن 26 إقليمًا إيرانيًا لا تزال في وضع صحي خطير.

وأوضح البيان أن 15 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي ، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

في حين أن 11 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.إيران فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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