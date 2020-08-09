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بدء أعمال إنشاء حديقة المركز الحضاري وسط بارق

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ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري

بدء أعمال إنشاء حديقة المركز الحضاري وسط بارق

بدأت إدارة المشاريع ببلدية محافظة بارق، أعمال إنشاء حديقة المركز الحضاري، وسط المحافظة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري.

واعتمد رئيس بلدية محافظة بارق، المهندس محمد مرزن، المخطط التصميمي للحديقة، حيث تتكون من جلسات عائلية ومسطحات خضراء ومنطقة مخصصة للمشي ولألعاب الأطفال ودورات مياه ومواقف سيارات.

وقال رئيس البلدية، إن الحديقة ستكون بأنموذج يواكب تراث وطبيعة المحافظة والمراكز التابعة وستكون سهلة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية عام ٢٠٢٠م، بمشيئة الله.

وأضاف أن إنشاء الحديقة ضمن الخطة التطويرية لوسط المحافظة، حيث تعمل البلدية في الوقت الحالي على تجميل الجزيرة الوسطية على امتداد طريق الملك عبدالله، بالأحجار الطبيعية من المحافظة، وإعادة الطبقة الأسفلتية به بطول ٢٧٠٠ متر.

بدء أعمال إنشاء حديقة المركز الحضاري وسط بارق

بدء أعمال إنشاء حديقة المركز الحضاري وسط بارق

بلدية محافظة بارق حديقة المركز الحضاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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