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الشرقية.. 3984 جولة تسجل 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية

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الشرقية.. 3984 جولة تسجل 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية الشرقية.. 3984 جولة تسجل 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية
نفّذتها أمانة المنطقة خلال الأسبوع الماضي وسجلت 110 مخالفات تكدس

الشرقية.. 3984 جولة تسجل 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 11 إلى 18 من شهر ذي الحجة الجاري، 3984 جولة، و30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز والأسواق التجارية والمنشآت المشمولة برقابتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل 207 مخالفات؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و110 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و8 مخالفات تكدس بمساكن العمال.


كما قامت الأمانة خلال الفترة نفسها بتطهير وتعقيم 4302 موقع، ورفعت 52940 طناً من النفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة، وأزالت 28086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات ومخلفات البناء.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على بذل الجهود واستمرار خطة التعقيم والتطهير اليومي ضمن عملياتها الدورية الاحترازية على المواقع في المنطقة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تُعنى بمخالفة الأنظمة والقوانين البلدية، وذلك من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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