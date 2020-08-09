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بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة إن لم تحقق التغيير

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بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة الحكومة إن لم تحقق التغيير بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة إن لم تحقق التغيير
طالب بالاستعانة بتحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت

بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة الحكومة إن لم تحقق التغيير

دعا رأس الكنيسة المارونية بلبنان البطريرك بشارة الراعي، اليوم (الأحد) إلى استقالة ، إن لم تستطع تغيير طريقة حكمها، وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل، الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي.

وطالب "الراعي" بضرورة الاستعانة بتحقيق دولي ومعرفة المرجعية لهذه التفجيرات المحزنة منذ ست سنوات، وفقاً لـ"رويترز".

ووصف البطريرك الماروني انفجار مرفأ بيروت بـ"الكارثة التي هزت دول العالم".الكنيسة المارونية شارة الراعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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