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بالصور.. "ممر العمالقة" تشكيلات بديعة مذهلة في عسير والمدينة المنورة.. تعرّف عليها

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توجد في 41 دولة في العالم

بالصور..

يقف الزائر أمامها في ذهول وتعجب وربما يمكث طويلاً ليستوعب القدرة العظيمة للخالق في الطبيعية وتشكيلاتها الهندسية البديعة والدقيقة، إنها الأعمدة البازلتية في العالم المتواجدة في 41 دولة حسب اليونسكو، ومنها المملكة، وهي عبارة عن حمم بركانية منصهرة خرجت من باطن الأرض عقب ثورات البراكين ثم بردت بفعل الطقس وتشكلت على أشكال أضلاع خماسية وسداسية واللون الغالب هو الأسود وربما الرمادي وغيرها من الألوان.

وعرفت هذه التشكيلات باسم "ممرات العمالقة" في كثير من دول العالم بسبب شهرة ممر العمالقة على ساحل إيرلندا، وهي أشهر تكسلات بازلتية في العالم ومصنفة كأحد المحميات الطبيعية النادرة في اليونسكو، واعتبرتها ضمن عجائب العالم في التراث، ويضم الممر بإيرلندا 40 ألفاً من الأعمدة البازلتية المتشابكة.

وتتشابه هذه الممرات بتشكيلات بازلتية في المدينة المنورة من الشرق والغرب والجنوب وأحياناً تختلط هذه الصخور مع صخور بركانية وأحجار مسامية من الرماد البركاني وأحجار الشظايا الأفقية المتلاحمة لتشكل مناظر صخرية غاية في الروعة، وخاصة تلك التي توجد في أقصى الجنوب في المنطقة التي يطلق عليها اسم "حرة رهاط"، ويعتقد بأن أحدث المسكوبات البركانية في المدينة المنورة حدثت في القرن السابع الهجري وتوجد على هيئة طبقات فقاعية من البراكين المختلطة بالصلصال الأصفر والأبيض مع وجود طبقات سميكة من البازلت يصل عمقها إلى 200 متر.

وفي عسير توجد تكوينات بازلتية رائعة الأشكال في وادي يعوض في محافظة الحرجة وقرية دبسا في محافظة البرك وتقع ضمن سلسلة الجبل الأسود وتمتد لمسافة 80 كم، كما توجد أيضًا في حرة السراة وتبلغ مساحته 700 كم2.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

إيرلندا ممر العمالقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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