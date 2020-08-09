جازان.. مواصلة أعمال إزالة آثار الأمطار على صامطة

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عبر نزح المياه وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول

واصلت بلدية محافظة صامطة، أعمال الإزالة لآثار الأمطار التي هطلت على المحافظة بغزارة، عبر نزح المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.

وأوضح رئيس البلدية المكلف، يحيى بن جابر مشهور، أن البلدية استنفرت إمكاناتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المحافظة؛ مبينًا أن البلدية تُواصل حتى هذه اللحظة جهودها المكثفة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومن خلال تواجد فِرَق المتابعة الميدانية التي تباشر نزح المياه من خلال مضخات المياه والصهاريج، إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين عند وجود ملاحظات أو شكاوى إلى التواصل عبر الهاتف 940.بلدية محافظة صامطة آثار الأمطار