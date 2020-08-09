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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 19.65 مليون والوفيات تتخطى 725 ألفاً

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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 19.65 مليون والوفيات تتخطى 725 ألفاً إصابات كورونا عالميا تتجاوز 19.65 مليون والوفيات تتخطى 725 ألفاً
الولايات المتحدة تصدّرت قائمتَي الوفيات والإصابات وجاءت البرازيل ثانياً

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 19.65 مليون والوفيات تتخطى 725 ألفاً

أشار إحصاء لـ "رويترز"، إلى أن أكثر من 19.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 725334 توفوا من جرّاء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمتَي الوفيات والإصابات مسجلة 162105 وفيات وخمسة ملايين و14339 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 100477 وفاة وثلاثة ملايين و12412 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليونين و886011، لكنها احتلت المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 42518 وفاة.

وجاءت في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 882347، وإن لم تتجاوز وفياتها 14854.

وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات حلت جنوب إفريقيا بواقع 553188 إصابة، لكن حصيلة الوفيات اقتصرت على 10210.

واستمرت المكسيك في المرتبة الثالثة بقائمة الوفيات بعد أن قفزت الحالات إلى 52006 وفيات، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 475902 إصابة.

وحلت بريطانيا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد بلوغ مجمل حالاتها 46566، بينما احتلت المرتبة العاشرة في قائمة الإصابات بواقع 340399 حالة.

وجاءت إيطاليا إلى المرتبة الخامسة بقائمة الوفيات بتسجيلها 35203 حالات، غير أنها جاءت في المركز السادس عشر بقائمة الإصابات بعد رصدها 250103 إصابات.

أما فرنسا، فكانت سادس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30324 حالة، بيد أن ترتيبها جاء التاسع عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 232678 حالة.

وحلت إسبانيا في المرتبة السابعة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28503 وفيات، لكنها جاءت في المركز الحادي عشر من حيث الإصابات بتسجيل 332216 إصابة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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