أخبار عاجلة

فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع -
"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام -
"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة -
ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة " -
رسمياً.. بريطانيا تدخل في حالة الركود الاقتصادي -
"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة -
17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة -
أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات -
نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل -
"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإصابة بالدوار عند الوقوف تزيد من خطر مرض لا دواء له

Print
الإصابة بالدوار عند الوقوف تزيد من خطر مرض لا دواء له الإصابة بالدوار عند الوقوف تزيد من خطر مرض لا دواء له
خبيرة تطالب بمراقبة ضغط الدم في هذه الحالة

الإصابة بالدوار عند الوقوف تزيد من خطر مرض لا دواء له

أوضحت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يصابون بالدوار عند الوقوف، قد تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالخرف.

ووجدت الدراسة الجديدة صلة بين الدوار والخرف فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم الانقباضي؛ أما الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانبساطي أو انخفاض ضغط الدم بشكل عام؛ فلم يكونوا في خطر؛ حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت الدكتورة لوري روش، من جامعة كاليفورنيا: "يجب مراقبة ضغط دم الناس عندما ينتقلون من الجلوس إلى الوقوف. ومن الممكن أن يكون التحكم في انخفاض ضغط الدم وسيلة للمساعدة في الحفاظ على مهارات التفكير والذاكرة لدى الناس مع تقدمهم في العمر".

وأضافت الدكتورة "روش" أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة؛ مشيرة إلى أن النتائج أظهرت فقط ارتباطًا بين قراءات ضغط الدم وتطور الخرف.

ضغط الدم الإصابة بالدوار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع

فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع

"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام

"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام

"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة

"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة

ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "

ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "

شبكة عيون الإخبارية