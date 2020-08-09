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مكة المكرمة.. إغلاق 11 صالونًا مخالفًا لاحترازات "كورونا"

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فيما أكد "مكاوي" تنفيذ البروتوكلات وتطبيق إجراءات التباعد

مكة المكرمة.. إغلاق 11 صالونًا مخالفًا لاحترازات

نفّذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، 46 جولة رقابية على صالونات الحلاقة الواقعة ضمن نطاق البلدية؛ بهدف التأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقاية للوقاية من المستجد.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنه تم التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث تم تنفيذ 46 جولة رقابية، وتم رصد مخالفة واحدة للإجراءات الاحترازية، ورصد ثمان مخالفات للاشتراطات الصحية؛ فيما بلغ عدد الإشعارات 46 إشعارًا خلال الشهر الماضي، وإغلاق 11 صالونًا مخالفًا.

وأكد "مكاوي" ضرورة التزام صالونات الحلاقة الرجالية، ومحال التزيين النسائي، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة؛ منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير كافة وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

صالونات الحلاقة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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