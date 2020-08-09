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هطولات وبَرَد ورياح.. تنبيه للباحة و9 من محافظاتها و"المدني" تحذّر

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هطولات وبَرَد ورياح.. تنبيه للباحة و9 من محافظاتها و"المدني" تحذّر هطولات وبَرَد ورياح.. تنبيه للباحة و9 من محافظاتها و"المدني" تحذّر
حالة تستمر لـ 8 مساءً تتراوح أمطارها بين متوسطة وغزيرة وتتدنى الرؤية

هطولات وبَرَد ورياح.. تنبيه للباحة و9 من محافظاتها و

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة، لا سمح الله.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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