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استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

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استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس
تفقد خطط إصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، صباح اليوم الأحد، بجولة ميدانية وقف خلالها على أعمال الصيانة في عدد من مدارس المحافظة.

ووقف "آل مغيرة"، خلال جولته التي رافقه فيها المستشار التعليمي راشد العجالين ورئيس قسم الصيانة والتشغيل غنام الدوسري، على أعمال الصيانة والتكييف في عدد من المدارس بقطاع ليلى.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد وجّه قبل عيد الأضحى بالبدء بعقود صيانة وإصلاح وتشغيل المدارس وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية.مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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