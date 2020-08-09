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اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت

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اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن نحو مئة ألف طفل باتوا مشردين. وأوضحت "من المحتمل أن يكون من بين الضحايا أطفال وأولئك الذين نجوا يعانون من الصدمة النفسية".

ويخيم الحزن على شوارع بيروت. ولا يتمكن كثر من حبس دموعهم من شدّة التأثر والحزن أثناء تجولهم أو قيادة سياراتهم. على شاشات التلفزة المحلية، تتحدث أمهات وزوجات وأصدقاء مفجوعون عن خسارة أحبائهم.

فبينما كان اللبنانيون يتابعون بعجز انهيار الاقتصاد في بلدهم ويعيشون تبعات الوضع الصعب الذي فاقمه وباء كوفيد-19، أتى الانفجار ليشكل أكبر كوارث اللبنانيين.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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