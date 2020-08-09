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قبل 4 المحرم.. توجيه بضرورة وصول الكتب لـ 1538 مدرسة بمكة

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وقوف ميداني لمدير تعليم المنطقة على التوزيع من مقر المستودعات

قبل 4 المحرم.. توجيه بضرورة وصول الكتب لـ 1538 مدرسة بمكة

وقف مدير تعليم مكة المكرّمة الدكتور أحمد الزائدي؛ ميدانيًا على ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل في مقر مستودعات تعليم مكة المكرّمة.

تفصيلاً؛ ‏وقف مدير تعليم مكة ميدانيًا على ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل في مقر مستودعات تعليم مكة المكرّمة؛ وذلك للاطلاع على سير عملية وصول جميع المقررات الدراسية.

ووجّه "الزائدي" بضرورة وصول المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة قبل 4 المحرم 1442 هـ من العام الدراسي الجديد.

قبل 4 المحرم.. توجيه بضرورة وصول الكتب لـ 1538 مدرسة بمكة

مدير تعليم مكة المكرّمة الدكتور أحمد الزائدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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