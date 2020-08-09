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لبنان بين انفجار وجائحة.. ماذا يقول مدير مستشفى رفيق الحريري عن "المأساة" الصحية التي تعيشها البلاد؟

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