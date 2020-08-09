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"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 مساءً
17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 مساءً
أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 مساءً
نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 مساءً
"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 مساءً
بعد أسبوع من كارثة بيروت.. عون يجدد وعده لأهالي الضحايا
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:04 مساءً
"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:57 مساءً
"مودرنا وفايزرونوفافاكس".. كل ما تود معرفته عن اللقاحات الأمريكية لـ"كورونا"
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:57 مساءً
الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:57 مساءً
وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
زحام شديد من طلاب الثانوية العامة لتقديم طلبات التظلمات| #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الأحد 09 أغسطس 2020 08:05 صباحاً
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