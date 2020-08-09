أخبار عاجلة

بعد أسبوع من كارثة بيروت.. عون يجدد وعده لأهالي الضحايا -
"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد -
"مودرنا وفايزرونوفافاكس".. كل ما تود معرفته عن اللقاحات الأمريكية لـ"كورونا" -
الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة -
وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في 4 دول.. المكسيك الوفيات تتجاوز 52 ألفًا وكوريا الجنوبية تسجل 36 إصابة جديدة

Print
كورونا في 4 دول.. المكسيك الوفيات تتجاوز 52 ألفًا وكوريا الجنوبية تسجل 36 إصابة جديدة كورونا في 4 دول.. المكسيك الوفيات تتجاوز 52 ألفًا وكوريا الجنوبية تسجل 36 إصابة جديدة
ليبيا: شفاء 31 و5 وفيات.. ألمانيا: ارتفاع عدد الضحايا إلى 215891

كورونا في 4 دول.. المكسيك الوفيات تتجاوز 52 ألفًا وكوريا الجنوبية تسجل 36 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس السبت، تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و695 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475902 إصابة و52006 وفيات.

وقال مسؤولون: إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كوريا الجنوبية

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد الـ30، في كوريا الجنوبية في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 14.598 حالة.

ومن ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب خلال يوم أمس؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 305 حالات.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، كما سجل 31 حالة شفاء، و5 وفيات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز، أنه تَسَلّم السبت 1003 عينات، موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس بـ275 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة بـ437 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن بـ87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية بـ97 عينة، ومختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ أمساعد بـ36 عينة، ومختبر فرع المركز سبها بـ71 عينة.

ولفت المركز إلى أن نتائج تحاليل العينات أظهرت سلبية 850 عينة؛ فيما تأكد إصابة 153 عينة؛ منها 31 حالة جديدة، و122 حالة لمخالطين.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 555 مقابل 1122 في اليوم السابق؛ ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 215891 حالة.

وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلًا 9196.المكسيك فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

كيف دفعهم فيروس كورونا إلى الإبداع؟

كيف دفعهم فيروس كورونا إلى الإبداع؟

كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية