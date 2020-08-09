أخبار عاجلة

بعد أسبوع من كارثة بيروت.. عون يجدد وعده لأهالي الضحايا -
"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد -
"مودرنا وفايزرونوفافاكس".. كل ما تود معرفته عن اللقاحات الأمريكية لـ"كورونا" -
الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة -
وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

Print
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة
رياح سطحية على الجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية ونجران

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة

"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة

17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة

17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة

أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات

أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات

نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل

نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل

شبكة عيون الإخبارية