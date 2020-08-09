ظروف الاتحاد تغري الأهلي في ديربي جدة.. والمقعد الآسيوي يشتعل بين الوحدة والفيصلي

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4 مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يفتتح فريقا الاتحاد والأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "ديربي جدة" قمة لقاءات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات متباينة؛ إذ يحتل الاتحاد المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، ويأمل بأن يبتعد عن المراكز المهدَّدة بالهبوط، وتعويض خسارته في الجولة السابقة من أبها.

في المقابل يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ساعيًا إلى حصد النقاط الثلاث، ومواصلة الانتصارات لتعزيز موقفه في سلم الترتيب، وضمان مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حتى وإن كان مزاحمًا للنصر.

ضمك - الفيصلي

يستضيف فريق ضمك نظيره الفيصلي على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها.

يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الـ15 (قبل الأخير) برصيد 18 نقطة، وليس أمامه سوى الفوز للإبقاء على آماله وإن كانت بسيطة.

في المقابل يحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 38 نقطة؛ ويسعى لتعزيز موقعه؛ وبالتالي المنافسة بقوة على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

الوحدة - الرائد

يواجه فريق الوحدة نظيره الرائد على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.

ويسعى الوحدة لتعويض خسارته الماضية من الشباب؛ ما أدى إلى تراجعه من المركز الثالث إلى الرابع برصيد 39 نقطة؛ ويأمل بانتزاع مقعد مباشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم الموسم المقبل.

في المقابل يدخل الرائد اللقاء بعد أن تقدم إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة بفوزه في الجولة الماضية على ضمك، آملاً تحقيق الفوز، والتقدم أكثر في جدول الترتيب، والمنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولة الآسيوية.

الاتفاق - الفيحاء

يستضيف فريق الاتفاق نظيره الفيحاء على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد فوزه في الجولة السابقة على العدالة، ويأمل بمواصلة الانتصارات لتحسين مركزه. فيما يحتل الفيحاء المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الأهلي الدوري السعودي للمحترفين الاتفاق الفيحاء ضمك الفيصلي الوحدة الرائد