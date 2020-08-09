بعد إقصاء نابولي وتشلسي.. برشلونة والبايرن وجهًا لوجه

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تأهّلا للدور ربع النهائي بدوري الأبطال

كسب برشلونة نظيره نابولي بثلاثة أهداف لهدف أمس السبت، وتفوَّق (4-2) في مجموع المباراتين؛ ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الـ13 على التوالي.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل متوسط قبل أن يتقدم بهدف بعد ضربة رأس قوية من كليمو لينجليه عقب ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف ميسي الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة الـ23؛ إذ راوغ 4 مدافعين، وسدد الكرة ببراعة في المرمى.

ووضع ميسي الكرة في الشباك مجددًا بعد تحرُّك رائع، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، لكن ميسي عوض ذلك سريعًا، ونال ركلة جزاء، حوّلها لويس سواريز إلى هدف.

وقلص نابولي الفارق عن طريق ركلة جزاء، نفذها إنسيني قبل الاستراحة مباشرة. وكان الفريق الإيطالي الطرف الأفضل في الشوط الثاني، لكن النتيجة لم تتغير؛ ليخرج الكاتالوني بالانتصار، ويصبح على موعد مرتقب مع بايرن في دور الثمانية، في مباراة من دور واحد، في لشبونة يوم الجمعة المقبل.

وكان برشلونة قد تعادل 1-1 مع نابولي ذهابًا في إيطاليا في فبراير الماضي قبل توقُّف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19. وتأهل بايرن إلى دور الثمانية بعدما انتصر 4-1 على تشلسي؛ ليتفوق 7-1 في مجموع المباراتين.

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