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"احفظ شعارك" عنوان الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين

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"احفظ شعارك" عنوان الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين "احفظ شعارك" عنوان الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين
لحماية حقوق الملكية الفكرية للأندية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إطلاق عنوان "احفظ شعارك" على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية. كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضوًا في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين رابطة الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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